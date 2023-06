Le Ciarro’s Barber Shop de Kévin et Nadia déménage bientôt, à Montigny-le-Tilleul: «Pile pour les 10 ans du salon»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Bien implanté depuis quelques années dans le zoning longeant la rue de Bomerée, le Ciarro’s Barber Shop est devenu une référence pour se faire une coupe classe et distinguée, à Montigny-le-Tilleul.

L’actuel salon se trouve à la rue de Bomerée. - P. Sch.

Mais depuis 2 ans, Kévin Ciarrocchi et Nadia Marzullo, sa compagne et associée, nourrissent un plus gros projet : un déménagement dans une villa de la route de Gozée.