Un été à Binche: en juillet, la Grand-Place se transforme en terrain de jeux gratuit

Coup d’envoi de la période estivale : la fête de la musique les 23 et 24 juin avec l’incontournable Mister Cover le vendredi. Déjà vu ? « Oui, mais ça marche toujours du tonnerre » rétorquent les organisateurs, qui prévoient une programmation plus « djeuns » pour le samedi (Toma Leone, DJ Flash, Alex Germys et Todiefor). En parallèle, Binche ouvrira les portes de son théâtre au Grand-Public (le 24 juin, de 14h à 18h). Mais Binche, c’est aussi le calme de son parc posé sur les remparts. Des transats y seront installés du 5 au 30 juillet, pour permettre à chacun de se détendre et bouquiner avec la complicité de la bibliothèque. Une bulle de verdure qui accueillera l’opération « Artistes au Parc » le 9 juillet. Ces activités sont gratuites. Envie d’un apéro ? L’Office du Tourisme ouvrira son bar sous les frondaisons. Signalons aussi le marché des artisans et producteurs locaux au Square Derbaix, tous les vendredis et dès le 7 juillet.

À deux pas de là, le centre de Binche s’est mis à l’heure de ses terrasses. Nouveauté cette année, dès le 15 juillet, la Grand-Place devient terrain de jeux. Enfants, ados et adultes pourront s’adonner gratuitement au tennis de table, badminton, go-kart, draisiennes, pétanque, etc. Et ceci lors des samedis (de 15h à 19h) ainsi que des dimanches et jours fériés (de 11h à 19 h). Durant cette période, les véhicules motorisés sont interdits de circulation.

Le dimanche 16 juillet, place aux Bincium Games : dix épreuves médiévales (lancer du boulet, de la hache, roue d’Icare, test de courage…) pour tenter de décrocher votre parchemin personnalisé (gratuit pour les – de 6 ans). Le 21 juillet, Binche fête la Belgique en organisant un pique-nique collectif au parc (chacun amène ses sandwiches). Chapiteaux, structures gonflables, artistes, pêche aux canards, bonimenteurs, jeux en bois… Tout est gratuit.