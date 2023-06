Football | Le premier tournoi «goal à goal» de la région se déroulera à Beaufays ce 1er juillet avec la Goalkeeper Family Académie

Alors, qu’est-ce que c’est le goal à goal ? Et bien, c’est très simple, un peu comme dans l’enfance de nombreux footballeurs, il s’agit d’un duel entre deux gardiens sur une surface de 15m de longueur et dans des petits buts de foot à 8. La battle dure 3 minutes et, celui qui inscrit le plus de goals remporte le match.

S’il faut être un bon gardien, il faut aussi savoir bien frapper le ballon et c’est pourquoi ce tournoi est ouvert à tout le monde et notamment aux joueurs de champs. Outre le tournoi qui se déroule à 14h, il y a aussi des ateliers spécifiques pour les gardiens qui sont prévus de 10h à 12h30. La journée est ouverte à tous les âges et tous les niveaux. Le prix est de 25 € pour la journée avec un pain saucisse et une boisson comprise.