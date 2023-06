Tour de Belgique: la voie est libre pour Mathieu van der Poel

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La grand-place de Beveren avait tous les atouts pour sourire, baignée par un soleil de feu, aussi jaune que les couleurs du club local mais l’annonce du décès de Gino Mäder a eu aussi ses répercussions lors du contre-la-montre organisé en pays de Waes. Un speaker discret, une cérémonie protocolaire précédée d’une minute de silence, des visages fermés : la petite famille du cyclisme, ce sport qui n’est en réalité qu’une très petite minorité par rapport à d’autres disciplines, avait l’esprit ailleurs.

« The show must go on », c’est beau de le dire, c’est plus difficile à concrétiser. Le jeune Soren Waerenskjold (23 ans) de l’équipe Uno-X, la formation norvégienne invitée sur le prochain Tour de France ne put ainsi cacher sa double émotion à l’issue de sa performance à l’issue du chrono accompli à plus de 53 km/h malgré un vent de face prononcé dans la deuxième partie. « Je suis évidemment ravi mais il est difficile d’être content en ce jour particulier. Je pense à Gino car 50 % de mes équipiers le connaissaient, ils étaient effondrés ce matin dans le bus. C’est inimaginable », expliqua-t-il avant de fondre en larmes.