Caroline Désir nous présente les nouveautés de l’année 2023-2024

Quels sont les défis de la ministre de l’Éducation pour l’année scolaire 2023-2024 qui coïncidera grandement avec la dernière année de la législature ?

Ce qui me préoccupe dans l’immédiat, c’est évidemment la rentrée du 28 août 2023. Elle sera marquée par l’entrée en vigueur du tronc commun en 3e et 4e primaires. On est dans la continuation de quelque chose, mais il y a des impacts nouveaux et je pense que la première chose, c’est de communiquer cela convenablement aux parents. On a prévu un document « tout cartable » à leur destination pour expliquer ce qu’est ce nouveau tronc commun, ce qui va changer pour leurs enfants : les nouveaux apprentissages et les leviers qu’on va activer pour soutenir la réussite des élèves, c’est-à-dire l’accompagnement personnalisé, le suivi spécifique pour les élèves en difficulté et le nouveau dossier d’accompagnement des élèves qui est aussi une nouveauté de cette année. Il y en a d’autres comme la généralisation des cours de langue moderne (néerlandais, anglais ou allemand) dès la 3e primaire en Wallonie et une grande nouveauté au niveau de la formation numérique…

On va revenir sur ce dossier d’accompagnement de l’élève, mais dites-nous ce qui va changer au niveau de la formation numérique ?