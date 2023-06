Ça va se savoir: les saucisses inspirantes, la douche de Kroll et le feu d’artifice précoce

Si vous passez par l’expo Pierre Kroll à Spa (et franchement n’hésitez pas même s’il n’a pas le talent de notre caricaturiste maison, Pierre Kroll est un petit jeune dans le milieu de l’humour à qui on prédit un grand avenir), vous verrez sans doute que certains dessins sont cachés derrière un rideau dans ce qui ressemble d’ailleurs à s’y méprendre à une douche. Il s’agit en fait de dessins plus osés, dirons-nous, qu’il ne faut pas montrer à tout le monde. Alda Gréoli, qui a fait venir Pierre Kroll dans sa ville, faussement naïve, demandait s’il s’agissait uniquement les dessins sur Marie Arena (qui avait été impliquée dans un scandale concernant une douche construite aux frais du contribuable dans ses bureaux milieu des années 2000). Notre journaliste a lui immédiatement pensé à DSK et l’épisode du Sofitel. Bingo, un dessin du copain de Dodo la Saumure y figurait bien.

Il n’y a pas le feu, du moins pas encore

La ville de Verviers communiquait ce vendredi sur le futur feu d’artifice du 21 juillet. Si on ne doute pas que le spectacle sera beau, on se demande simplement s’il aura lieu. En pleine canicule, annoncer qu’il y aura un feu d’artifice dans un mois alors que la nature à le temps de s’assécher plus encore, ça nous semble un brin présomptueux. Alors peut-être que l’on va de nouveau avoir un mois de juillet immonde, mais il est également possible qu’il soit plus sec que la gourde du capitaine Haddock en plein Sahara. Attention à l’étincelle qui ferait partir en fumée la flore.