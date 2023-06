Pas de rush sur l’installation de batteries, prônée par le MR, pour répondre à la problématique des décrochages

Jusqu’à 74 décrochages en quelques heures à Jalhay ! C’est le titre de l’article de La Meuse Verviers de ce lundi 12 juin. Une situation problématique pour les particuliers qui ont investi dans des installations photovoltaïques onéreuses qui ne produisent plus autant que prévu, mais aussi pour le réseau et le pays vu que de l’énergie verte n’est donc plus consommée. Lire aussi Des pannes en série pour le photovoltaïque à Jalhay: «Jusqu’à 74 décrochages en quelques heures, ça me fait bondir!» Cette situation, elle est due aux réseaux qui ne sont plus à même d’absorber toute cette production d’énergie. Les onduleurs – qui transforment le courant continu produit par les panneaux en courant alternatif dont une partie part sur le réseau – décrochent alors, privant les prosumers de leur production et, donc, de pas mal d’argent.

« De plus en plus de personnes sont concernées alors qu’en plus de ça, l’an prochain le tarif prosumer va faire que les panneaux seront moins rentables. Sans parler de certains fournisseurs qui font payer aussi davantage les détenteurs de panneaux photovoltaïques. On a donc des gens qui sont en train se faire piéger et la situation risque d’empirer », réagit le député spadois Charles Gardier.

Charles Gardier. - Archive Belga

Pour résoudre ce problème des décrochages, on estime qu’il faudrait 4 à 5 milliards d’euros pour remettre sur le réseau à niveau. Lire aussi Pour François Bellot, en attendant le renforcement du réseau photovoltaïque, «il faut subventionner l’installation de batteries» « La solution sur laquelle on travaille au MR, c’est de prôner le placement de batteries. On va bientôt déposer un texte là-dessus, pour qu’il y ait des aides comme en Flandre où la première année ils proposent jusqu’à 2.500 € d’aide », poursuit le Spadois. « Catastrophe écologique » Les réformateurs veulent aussi étudier un changement du tarif prosumer, en constatant que s’il est légitime de payer pour un service rendu, il est anormal de payer autant quand on est confronté à des décrochages qui rendent les panneaux beaucoup moins rentables. « C’est un échec terrible si on a mis des panneaux et qu’ils ne produisent pas. C’est juste une catastrophe écologique », tempête Charles Gardier. Pour le MR, la subvention des batteries est une réelle solution, parce que les utilisateurs consomment alors leur propre production. Ce qui est vrai du point de vue du consommateur qui a les moyens de financer cette technologie, mais ne règle pas vraiment le problème de saturation du réseau. Car une fois la batterie chargée, le surplus sera tout de même injecté sur le réseau avec le risque de le saturer. Pas de rush sur les batteries Mais ces batteries sont-elles réellement une solution ? En tout cas du côté d’Enersol, l’entreprise basée à Battice qui en place depuis quelques années, on est loin d’assister à un rush sur cette technologie. Lire aussi Photovoltaïque: comment autoconsommer au maximum et éviter les décrochages « C’est une des solutions possible, mais elle est fort coûteuse. En dessous de 10.000 € on n’a rien, donc ça représente quand même un budget important. Et souvent il faut changer d’onduleur aussi. Je ne pense pas que ça va se développer super-rapidement », explique Samuel Bragard, l’administrateur-délégué d’Enersol. Samuel Bragard. - Archive Y.B. Mais si selon lui le particulier n’a pas beaucoup d’intérêt aujourd’hui à en installer, à partir de l’année prochaine ce sera davantage le cas car les compteurs ne pourront plus tourner à l’envers pour les nouvelles installations. Les consommateurs auront donc intérêt à auto-consommer un maximum d’électricité.