2,2 millions sur fonds propres pour soigner les voiries communales: Les Bons Villers a planifié 25 chantiers d’ici 2024

En avril, les autorités des Bons Villers avaient sollicité la population pour dresser l’état des lieux des voiries communales, qui traversent l’entité. « Les citoyens nous ont ainsi signalé, directement ou via la plate-forme Fix My Street, une trentaine de nids-de-poule et autres dégradations », précise le bourgmestre Mathieu Perin.

Ce « cadastre » a été complété par le service des Travaux, qui a parcouru l’ensemble du « circuit », soit 148 km de routes communales.