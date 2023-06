Nos coups de cœur du week-end: fête au château, jogging de Verviers, village provençal…

1 Le jogging de Verviers

Événement populaire par excellence, c’est ce week-end que se déroule le grand jogging de Verviers. Près de 5.000 coureurs sont attendus durant le week-end et 20.000 spectateurs venus les encourager. Démarrage prévu samedi soir avec la course des enfants, la Kids Run pour les 8 – 12 ans, qui partira du stade de Bielmont à partir de 18 heures par catégorie d’âge. Dimanche, la journée démarre avec les départs pour les marches de 5,7 et 10 km entre 8 et 10h. Le départ du jogging de 5 km sera donné à 13h tandis que les coureurs du 14 kilomètres s’élanceront, au départ de la place d’Arles, à 15 heures. (Coût de l’inscription : de 2 à 7 €). De nombreuses animations sont prévues au stade de Bielmont tout au long du week-end.