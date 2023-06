Benjamin Maréchal raconte les coulisses d’un selfie RTL stressant

L’endroit est incroyable mais je ne peux pas vous révéler sa localisation précise, ordre du propriétaire. Quelques part près de Bruxelles, au milieu d’un parc gigantesque, à 15 minutes de marche d’un château, les invités de la conférence de presse découvrent comme moi un incroyable bijou secret : une tente berbère posée au milieu de l’eau. Waouw !

« Enlève ta veste ! »

Il fait caniculaire. J’ai mis un veston pour masquer les éventuelles traces de transpiration sur ma chemise. Aujourd’hui, on m‘intronise en quelque sorte. Me voyant en difficulté, Sandrine Dans me lance : « Enlève ta veste ! ». Je lui réponds que c’est trop tard. En mettant un veston, je me suis coincé. Je dégouline, je suis obnubilé, ma chemise n’est plus montrable.