Un an après son coming out, l’avocate fiscaliste Typhanie Afschrift se confie: «Je préfère mille fois vivre comme Typhanie que comme Thierry»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’était il y a presque un an. Le 7 juillet 2023. Une date qui restera à jamais gravée dans la mémoire de Typhanie Afschrift, celle qu’elle avait choisie pour faire son coming-out au grand public. L’avocate fiscaliste, connue dans le monde des affaires de Bruxelles à Genève comme Thierry Afschrift, en terminait ainsi avec un cheminement de plusieurs décennies de mal-être. Avec cette sortie médiatique, il n’y avait plus, finalement, de retour en arrière possible.

Cette semaine, Typhanie Afschrift nous a reçus dans son cabinet de l’avenue Louise, au cœur de la capitale, avec un bonheur et une féminité débordants. Signes, s’il en fallait encore, qu’elle vit intensément cette nouvelle vie qu’elle s’est choisie il y a cinq ans, et qu’elle a partagée avec ses proches, ses amis puis ses clients, au fil des mois. Une discussion à cœur ouvert, à retrouver aussi en vidéo, sur notre site sudinfo.

de videos Typhanie Afschrift, comment cela se passe-t-il pour vous depuis cette annonce ?

Très bien, et ce n’est pas vraiment une surprise puisque je vivais déjà en tant que Typhanie depuis cinq ans, en Suisse. Je connais évidemment plus de monde en Belgique qu’en Suisse, et j’ai été ravie des réactions positives de quasiment tout le monde. Je trouve que les gens ont une maturité et une tolérance extraordinaires. Dans les deux mois qui ont suivi le 7 juillet, j’ai reçu 6.000 messages de soutien : quelques lettres, des mails, des SMS, des WhatsApp, des messages sur tous mes réseaux. Et un seul message hostile, anonyme en plus.