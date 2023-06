Noa, 5 ans, sauvagement agressé par un Am-staff à Gouy-lez-Piéton: «Mon fils était dans mes bras, le chien l’a attaqué sans prévenir!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« Nous tenons à parler de ce qui est arrivé à notre fils pour essayer de sensibiliser le public, tout le monde, sur la dangerosité de posséder de tels chiens », confie Alexandre, le père de Noa. On ne dira pas où s’est déroulée précisément cette agression, on ne citera pas le nom des propriétaires du chien, non. Il s’agit, on l’a dit, d’un témoignage posé sur de très tragiques événements. Car, hélas, à quelques détails près, ici, un enfant aurait pu perdre la vie.