Les coulisses «touchy» du coming out de Conner Rousseau

Le coming out du président de Vooruit n’est pas passé inaperçu. « Je me bats avec mon orientation sexuelle depuis des années », explique Conner Rousseau. Il l’avoue : il est attiré par les hommes et par les femmes aussi. Bisexuel ? Il l’ignore, il cherche toujours. « Ne me mettez pas dans une case », dit-il.

La pause étonnante

En 2023, dans un pays qui a déjà connu un Premier ministre gay (Elio Di Rupo) et une ministre transgenre (Petra De Sutter), à quoi bon déployer un tel barnum pour révéler quelque chose d’aussi intime qui ne concerne que l’intéressé ?