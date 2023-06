Il a voulu faire la course avec une patrouille de la zone de police Montgomery: voilà le résultat! (vidéo)

Il était un peu avant minuit ce mardi lorsqu’un chauffard a voulu se mesurer à une patrouille de la zone de police Montgomery, qui couvre les territoires communaux de Woluwe-Saint-Lambert, de Woluwe-Saint-Pierre et d’Etterbeek. La course (poursuite) qu’il a provoquée s’est terminée quelques minutes plus tard par un double sinistre total du côté d’Etterbeek.

« Un retrait de 15 jours »

Et Stefan Vandevelde de poursuivre : « Le véhicule est pris en chasse par la patrouille de police et, après plusieurs injonctions des services de police, ne veut pas s’arrêter. Pendant cette poursuite, plusieurs infractions au code de la route sont commises. Finalement, le véhicule fuyard s’est retrouvé immobilisé en percutant une autre voiture (de police, NDLR). Le conducteur, un homme âgé de 36 ans, a pu être intercepté par les services de police. Le parquet a été avisé des faits et a ordonné les premiers devoirs d’enquête, notamment l’analyse des images des cameras de surveillance. Un retrait de permis de 15 jours a été ordonné. L’enquête suit son cours et dans l’intérêt de celle-ci, le parquet de Bruxelles ne fera pas d’autres commentaires. »