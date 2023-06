Ça y est! Pascal Vrebos fait sa dernière de «L’Invité» sur RTL-TVI

Le dimanche, je ne me lève jamais avant 9 h. Je déjeune à la maison et puis je vais à mon bureau à 10h30. Je relis des infos. Je médite un peu et puis je prends une douche. Je mets ensuite mon costume. J’ai une quarantaine de costumes et j’en choisis un. Pendant le Covid, je me maquillais ici. Je quitte mon bureau vers 11h40 mon bureau et je pars à RTL.