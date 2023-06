Vincenzo Ciuro: «RTL veut prolonger la Ligue des champions et encore enrichir son offre vélo avec de nouvelles courses»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il y a tout juste un an, vous arriviez sur RTL en tant que Chef des sports. Votre bilan ?

Il est forcément positif. La saison a été très dense. Une stratégie et un plan avaient été établis pour cette première année. Nous les avons respectés. Souvenez-vous : lors de la rentrée d’août 2022, j’étais interpellé sur le fait qu’il n’y avait que du football sur RTL. Ma réponse à l’époque : nous allions ajouter un « s » à « RTL Sport ». Et on l’a fait ! Avec du tennis, du padel, du cyclisme, des sports de combat, du hockey… Nous avons acheté énormément de droits. Je pense aussi que nous avons donné pas mal de plaisir à l’amateur de sports. Nous devenons une référence en sports.

La nouveauté de cet été, c’est le hockey. Du 18 au 27 août, l’Euro sera à suivre sur vos antennes…

Oui. Tous les matches des phases de poules des Red Panthers et des Red Lions et les finales seront proposés sur nos médias, ainsi que les demi-finales en cas de qualification de nos équipes. Nous croyons beaucoup au hockey, il suffit de regarder ces 10 dernières années les résultats de nos équipes nationales, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Pour RTL, c’était logique de faire, pour le hockey, ce que nous faisions déjà avec les Diables rouges en football dans le cadre de la Nations League que nous diffusons. Nous nous étions déjà positionnés pour diffuser, fin janvier, la finale de la dernière Coupe du monde de hockey. Cela n’avait pas été possible pour différentes raisons. Pour cet Euro, nous sommes heureux de pouvoir le proposer gratuitement à tout le monde, sur tous nos médias. C’est aussi l’occasion, pour nous, de toucher une nouvelle communauté et d’élargir notre public. Ce qui fait partie de notre stratégie.