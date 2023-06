Buzz du «Responsable de la navigation dans les cours d’eau non navigables»: nous avons rencontré le fonctionnaire, «On pourrait m’appeler Monsieur Kayak» (vidéo)

« Le correctif au JT n’était pas tout à fait convenable et a peut-être rajouté de l’huile sur le feu. » estime Emmanuel Gennart. « Il y avait des excuses du journaliste et de la RTBF de manière générale. J’ai été un peu plus désappointé ce matin en entendant qu’une émission de la RTBF à but humoristique reprenait le buzz, ce qui n’est pas un souci, mais s’amusait à prononcer trois fois à nouveau mon prénom et mon nom. Au-delà du fait que c’est un humour que je n’apprécie pas, forcément ça remue le couteau dans la plaie et ça montre que finalement, même si ce genre de comique a une certaine indépendance, je pense qu’il y aurait eu une certaine loyauté des employés de la RTBF afin de ne plus enfoncer le couteau dans une plaie qui a été ouverte par un de leurs employés dans une histoire pour laquelle je n’ai aucune responsabilité.

Un titre pourrait être « Monsieur Kayak »

Mais alors quel est le titre de la fonction d’Emmanuel Gennard au Service public de Wallonie ? « Je n’ai pas de titre exact de mes fonctions. » précise-t-il. « C’est la mise en application concrète et quotidienne de l’arrêté du gouvernement wallon relatif à la circulation sur et dans les cours d’eau, a priori non navigables. Alors circulation ou navigation dans les cours d’eau navigables, c’est un peu antagoniste. Pourquoi ? Parce qu’il existe en Wallonie des voies hydrauliques qui ont leur propre gestionnaire qui a pour vocation la mobilité. Et on a les cours d’eau non navigables. C’est très juridique, mais les cours d’eau non navigables ont leur propre législation qui, elle, est plutôt basée sur la conservation de la nature et ce sont plutôt des agronomes qui travaillent dans cette matière. Ce qui n’empêche que dans certains cours d’eau non navigables, on a des kayaks qui circulent, on a des pêcheurs. Ça fait aussi partie de la circulation dans les cours d’eau. On a des pêcheurs, des plongeurs, des embarcations de loisir. Je fais un peu chef d’orchestre entre ces différentes activités de la rivière et je suis un peu le point relais pour le SPW. On pourrait m’appeler Monsieur Kayak par exemple, puisque je gère un peu cette matière-là pour l’entièreté du territoire wallon et pour l’administration du Service public de Wallonie. »