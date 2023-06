La Ville de La Louvière investit 4 millions € pour le nouveau conservatoire: la demande de permis d’urbanisme est introduite!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est signé ! Le bourgmestre de La Louvière Jacques Gobert (PS) a introduit une demande de permis d’urbanisme pour aménager le nouveau conservatoire au centre du design, un bâtiment atypique situé sur la friche Boch, non loin de l’actuelle école de musique, danse et arts de la parole. Initialement, il n’était pas envisagé que ce lieu, qui avait décroché en 2019 un prix pour son architecture, accueille les élèves et profs du conservatoire. Un projet dédié à la céramique et la création avec des résidences d’artistes devait en effet y être développé. Il a ensuite notamment été question d’y accueillir des locaux pour Dragone. D’autres projets du genre y ont aussi été envisagés.