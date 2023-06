Saint-Jean ouvre la toute première clinique cranio-faciale de Belgique à Saint-Josse: «C’est l’avenir de la médecine de partager les savoirs»

Après des mois de chantier, le sixième étage de la clinique Saint-Jean accueille la toute première clinique cranio-faciale de Belgique, rue du Méridien à Saint-Josse. Plus besoin de courir à gauche et à droite pour consulter différents spécialistes en cas de problème bucco-dentaires car le patient peut être diagnostiqué dans ce nouveau département aux couloirs scintillants. Cinq chirurgiens maxillo-faciaux, trois implantologues, un occlusodontiste, huit pédodontistes et quatre dentistes exerceront dans des salles flambant neuves. « Quand un patient est pris en charge, différents spécialistes peuvent être interpellés. Nous travaillons avec un large panel de spécialistes dans le cadre d’une prise en charge intégrée et multidisciplinaire. Le patient est informé et connaît son plan de traitement au terme de la consultation », résume Alexandre Deschuymere, directeur général de la clinique Saint-Jean.

de videos Pluridisciplinaire L’ouverture de la clinique cranio-faciale répond à un constat. « Il y a eu énormément d’échecs parce que, pour un problème de mâchoire, on est obligé de connaître tout ce qui est autour : la tête, les mâchoires et la nuque sont liés. Il faut élargir son champ de vision, c’est une erreur quand on regarde petit », explique Dr. Ramin Marashi, dentiste. Il prendra la tête de ce nouveau département à partir du 1er juillet. « C’est l’avenir de la médecine de partager de cette façon », estime M-Ali. Khamaktchian, chef du service de médecine dentaire spécialisée.

Dr. Ramin Marashi. - Z.-Z. Z.

L’équipe se compose de chercheurs qui ont déjà travaillé dans cette optique pluridisciplinaire et d’échange d’expérience. « Personne ne pique le patient de quelqu’un. C’est une consultation commune avec le patient », insiste le coordinateur. Des formations sont également dispensées pour encourager cette multidisciplinarité. À la pointe de la technologie La clinique est équipée de nombreuses nouvelles technologies : une caméra de prise d’empreintes digitales, des logiciels de simulation 3D, des appareils de chirurgie implantaire guidés par navigation, un système de prise d’occlusion dynamique utilisant des traceurs de mouvement, une radiographie 3D de dernière génération ou encore un système d’analyse posturale sans irradiations. La nouvelle clinique est pluridisciplinaire. - Z.-Z. Z. « Toutes ces technologies ont un coût. Mais on tient à rendre les services accessibles au plus grand nombre. On applique le tarif conventionné, ainsi que les prix pratiqués par les hôpitaux universitaires pour les interventions hors nomenclature », explique M-Ali. Khamaktchian. La nouvelle « salle connectée » de l’Académie européenne d’implantologie orale apporte elle aussi son lot d’innovations. Cette salle de conférences nouvelle génération est équipée de plusieurs écrans géants, de caméras HD et de tout le matériel nécessaire pour retransmettre du son et de l’image en temps réel, partout dans le monde. Ainsi, les spécialistes qui l’utilisent peuvent donner des cours, partager leurs expériences pour proposer le(s) traitement(s) le(s) plus opportun(s) ou même réaliser des interventions chirurgicales en direct, accompagnés de collègues du monde entier.