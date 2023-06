Nafi Thiam de retour à la compétition à Ratingen: «On ne jugera pas des mois de travail sur cette première compétition»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Cent-et-six jours après avoir remporté l’or et s’être emparée au passage du record du monde du pentathlon lors des championnats d’Europe indoor à Istanbul, Nafissatou Thiam va enfin renouer avec la compétition, samedi et dimanche. Alors qu’on l’avait plutôt attendue du côté de Götzis, c’est finalement à Ratingen, modeste bourgade située dans la banlieue de Düsseldorf, qu’elle se testera sur « seulement » 5 des 7 épreuves prévues au programme (100 m haies, poids et 200 m samedi, longueur et javelot dimanche), délaissant la hauteur et le 800 m. Alors que sa grande carcasse ne passe pas inaperçue dans la ville, drainant avec elle un intérêt médiatique sans précédent pour ce petit meeting, Nafi semble détendue, sans pression. Presque détachée des événements alors qu’elle entame sérieusement la dernière ligne droite vers son objectif principal de l’été, les Mondiaux de Budapest prévus dans deux mois (19-27 août). Vendredi, avant d’aller faire acte de présence à la présentation des athlètes, la Liégeoise s’est confiée sur la terrasse de son hôtel aux côtés de son entraîneur, Michaël Van der Plaetsen.

Nafissatou Thiam, tout d’abord, comment allez-vous depuis votre dernière compétition ?

Bien, merci. Après Istanbul, j’ai pris un peu de repos à la maison, pendant une semaine, une semaine et demie. Ce n’était pas un repos total, bien sûr. Il fallait que je reste active mais j’étais à la maison et rien que cela, c’était agréable. Je suis ensuite repartie me préparer en Afrique du Sud.

Ce record du monde, est-ce qu’il a changé quelque chose pour vous ?

Cela fait évidemment plaisir de posséder un record du monde mais, dans les faits, cela ne change pas fondamentalement les choses au quotidien. Comme je l’avais dit après Istanbul, cela donne beaucoup de confiance, et ce d’autant plus que j’ai le sentiment que j’aurais pu faire mieux. Cela laisse de belles perspectives pour espérer faire encore mieux dans le futur.