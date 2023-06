Pascal Vrebos est notre invité de ce dimanche: «J’ai toujours voulu que l’Invité s’adresse à tout lemonde» (vidéo)

Non, ils n’avaient jamais les questions avant. Même Albert et Paola. Même l’ex-Président Hollande. Parfois, je leur donnais certains éléments en dehors de l’actu.

835 émissions. Au départ, c’était pour une saison. On a tenu 23 ans. Chaque année, je signais un contrat pour un an. Il y a eu aussi 20 ans de Controverse et l’Invité en radio/télé pendant 2-3 ans. Je reconnais que je peux être un stakhanoviste. Une chose m’a frappé en regardant de vieilles émissions : le ton dans les premières années 2000 était moins grave avec peut-être un peu plus d’humour. Je me demande si les émissions actuelles ne sont pas le miroir de la gravité des dernières années.

Je n’y ai jamais été avec les pieds de plomb. J’ai toujours tenu à m’adresser à tout le monde, à tous les citoyens : du recteur de l’université au citoyen lambda. Pendant 20 minutes, tout le monde peut apprendre des choses, sourire, être furieux sur une réponse de l’invité politique. Une émission pareille ressemble un peu à une pièce de théâtre : des moments, des actes et des scènes. J’ai toujours voulu que le politique, le sociétal et le culturel puissent être appréhendés par le plus grand nombre. Je suis un grand admirateur d’Umberto Eco. Je l’ai rencontré plusieurs fois… pour lui, la vulgarisation était aussi fondamentale.

Oui… Il y a un peu de désordre (il sourit). Le samedi, j’y prépare mon émission en lisant toute la presse et mes notes comme un moine. Je me tiens au courant de l’actualité tous les jours. Je ne passe pas de coups de fil pour m’informer sauf exception.

Le dimanche, je ne me lève jamais avant 9 h. Je déjeune à la maison et puis je vais à mon bureau à 10 h 30. Je relis des infos. Je médite un peu et puis je prends une douche. Je mets ensuite mon costume. J’ai une quarantaine de costumes et j’en choisis un. Pendant le covid, je me maquillais ici. Je quitte vers 11 h 40 mon bureau et je pars à RTL.

Oui, et nous voudrions faire un ou deux voyages auxquels on tient. Ma femme souhaiterait aussi aller au Vietnam.

En rue, ou quand je fais mes courses, cela arrive très souvent qu’à Bruxelles et en Wallonie, des jeunes et des moins jeunes me disent : « à dimanche ». Les gens sont bienveillants. J’ai eu beaucoup de réactions après l’émission avec Steven Laureys où ils me disaient : on va se mettre à la méditation.

« Bart De Wever et Sarkozy ne sont pas venus»

Tout le monde n’avait pas envie de venir à l’Invité ?

« Les responsables politiques veulent venir au moment où ils le souhaitent. Toutefois, ils ne me téléphonent pas pour me dire : « j’ai envie de venir ». C’est moi qui choisis. L’Invité n’est pas fait pour qu’ un responsable politique vienne vendre sa marchandise. Certains ont refusé parce que cela tombait mal dans leur actualité. Quand il y a un problème, c’est rare qu’ils viennent s’exprimer tout de suite...sauf les combattants. Pour tous les Premiers ministres, il faut insister. »

Certains n’ont pas voulu venir ?

« Bart de Wever (il a été invité 72 fois), Sarkozy, Hadja Lahbib, Vincent Van Peteghem...ne sont jamais venus. La co-présidente d’Ecolo, Rajae Maouane, a mis beaucoup de temps avant de venir. Je fais aussi mon Mea culpa. Je n’ai pas invité des politiques qui auraient pu venir parce que l’actualité ne s’y prêtait pas, et je le regrette : comme Valérie De Bue, Philippe Henry, Bernard Clerfayt, Nawal Ben Hamou... »

Jamais eu un membre de la famille royale ?

« Si, la princesse Esméralda »

La volonté d’avoir toujours l’émission en direct ?

« C’est très important pour moi. J’adore le direct. Je n’aime pas les émissions montées. Je sais que cela peut donner plus de rythme, mais c’est autre chose. Quand une émission est terminée, je ferme la porte et je passe à la suivante. »

Des invités qui vous ont marqué ?

« Michel Sardou. C’était inattendu. Je lui ai posé des questions franches et il a aimé. Soeur Emmanuelle. C’était une personnalité hors du commun : on a parlé de sexualité, on a parlé du fait qu’elle a vu son père mourir...J’ai d’ailleurs été la revoir avec Barbara Mertens trois semaines avant qu’elle ne meure dans le sud de la France. On a fait une émission radio très émouvante. Elle avait tout son esprit. On lui a dit au revoir. Elle nous a dit : « je vous ferai un signe de là-haut ».... J’attends toujours. »

Et les invités politiques ?

« Evidemment Michel Daerden qui était un personnage brillant, mais très solitaire et pessimiste. Vraiment très seul, excessif, drôle...Il avait toujours le trac. Elio Di Rupo, il prépare toujours le débat comme si c’était son premier débat. Malgré son expérience, son passé, une culture extraordinaire, il est stressé. Il arrive avec ses fiches. Il boit son café. Il a un côté un peu émouvant. »

D’autres n’ont pas peur ?

« Certains arrivent les mains dans les poches comme Didier Reynders, Frank Vandenbroucke, Isabelle Durant, Louis Michel, Paul Magnette, Guy Spitaels... »

« Je n’ai jamais eu d’amis en politique »

Des amis en politique ?

« Je n’ai jamais eu d’amis, je ne suis jamais parti en vacances avec des politiques. Il y a eu un jour Christos Doulkeridis qui est arrivé à Patmos, et je l’ai accueilli. Nous n’avons pas parlé de politique, mais de la Grèce. Armand De Decker est un jour arrivé avec un yacht et on a mangé une salade grecque sur son bateau. »

En autant d’années, une seule émission « ratée », pas mal non ?

« J’ai été malade une fois pour une émission, voici deux ans, et Christophe Deborsu m’a remplacé. J’ai été opéré le jeudi et j’ai espéré être présent le dimanche...mais cela n’a pas été possible. Par contre, je n’ai jamais eu un invité qui a été malade à la dernière minute. »

Que faire à présent ?

« J’ai un projet de fiction avec Georges Huercano ainsi que d’autres projets... Il faut savoir avant tout que sur les gros projets, il y en a peu qui réussissent. Dans une vie, il y a beaucoup d’échecs. Je n’ai pas peur de les retenir, comme le fait que je n'ai pas pu voir une pièce de mes pièces jouée au Théâtre de la Madeleine à Paris »