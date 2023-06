Hockey Pro League: les Red Panthers s’inclinent 0-2 contre l’Australie à Anvers (vidéos)

Pour leur retour en Belgique dans cette Pro League, les protégées de Raoul Ehren étaient gonflées à bloc après les 4 succès consécutifs conquis, avec panache, à Londres. Mais le duel face à l’Australie constituait un solide test pour une équipe en toute grande forme et surtout en pleine confiance depuis plusieurs semaines. Et dès l’entame des débats, les Belges prenaient l’initiative et se portaient à l’assaut du but adverse. Mais c’est pourtant l’Australie qui ouvrait le score dès la 8e minute via Courtney Schonell suite à sa 2e incursion dans le cercle belge. La 3e nation mondiale commençait fort et tentait de sonner d’emblée son adversaire mais ses tentatives sur penalty n'atteignaient pas leur cible. Les Panthères conservaient leur calme et reprenaient leur marche en avant sans se montrer pourtant réellement dangereuses lors de ce premier quart d’heure. Toutefois, au fil des minutes les tentatives étaient de plus en plus sérieuses comme avant cette tentative en revers de Michelle Struijck. A la 23e minute, la Belgique obtenait enfin son premier p.c. de la partie mais Stephanie Vanden Borre ne parvenait pas à ajuster.

Au retour des vestiaires, c’était pourtant la douche froide lorsque les Australiennes doublaient leur avance sur leur 4e p.c. après une déviation tout en finesse d’Ambrosia Malone (2-0). Un nouveau but qui avait au moins le mérite de réveiller les Red Panthers qui se montraient immédiatement dangereuses. Mais malgré beaucoup de bonne volonté, ce n’était pas suffisant. Il allait donc falloir passer la vitesse supérieure pour tromper la vigilance d’un bloc défensif compact et surtout très efficace pour bloquer les espaces et les lignes de passes. Les Belges se montraient souvent trop précipitées et pas suffisamment appliquées dans le dernier geste pour obtenir de véritables possibilités dans le cercle adverse. Dans le dernier quart-temps, ce n’était guère plus précis dans le dernier geste malgré quelques nouvelles possibilités.

« Nous avons eu tendance à forcer » « C’est vrai que nous avons dû courir après ce premier but qui est tombé, je pense, un peu contre le court du jeu », regrettait la capitaine du jour, Alix Gerniers. « Et alors que nous avions un bon sentiment pour réussir à recoller au score, elles ont marqué leur second but. Nous tirerons beaucoup d’enseignements de cette défaite mais c’est clair que nous devons être bien meilleures dans le cercle que ce soit défensivement ou offensivement. Et c’est cela qui a fait la différence face aux Australiennes. Nous avons eu tendance à forcer et nous devrons analyser la vidéo pour voir ce que nous aurions pu mettre en place pour contourner leur bloc. Nous essaierons donc de faire mieux dimanche face à une équipe physique mais un peu moins solide sur papier. Nous devrons être prêtes mentalement pour empocher nos 3 premiers points à la maison. »