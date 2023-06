Romelu Lukaku, deux matches pour faire taire les critiques

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

D’Istanbul à Bruxelles, via Paris et Tubize, Romelu Lukaku n’a pas bénéficié d’un seul jour de repos, d’un jour sans coup de fil, sans sollicitation, sans tweet déplacé voire carrément insultant, sans photographe caché derrière un buisson pour capter son arrivée dans un SUV italien flambant neuf au Centre national. Il se passe toujours quelque chose dans la vie du Rom’, mais cette semaine a définitivement capté toute son attention, et ce match contre l’Autriche tombe à pic pour lui permettre de remettre les points sur les « i ».

La finale à Istanbul

Il y a sept jours, Romelu Lukaku s’apprêtait à vivre sa première finale de Ligue des champions, une opportunité rare de soulever un trophée, et pas n’importe lequel, ce qu’il n’a malheureusement pas souvent fait dans sa carrière.