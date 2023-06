«Sans le soutien d’une majorité de la population, pas d’indépendance flamande», déclare Jan Jambon

Le ministre-président flamand a souligné qu’il évoquait le sujet de l’indépendance de la Flandre à titre personnel et non en tant que leader de l’exécutif au nord du pays. « L’idée me plaît », a-t-il reconnu sur le plateau de la VRT. « Mais la première condition pour le faire, c’est que l’idée bénéficie d’une adhésion au sein de la population. Or, toutes les études faites sur le sujet montrent que -je vais être très optimiste- c’est le cas pour 20 %. Avec un tel pourcentage, c’est une aventure que l’on ne peut pas risquer. »