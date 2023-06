Le Tour de Suisse ira à son terme malgré la mort de Gino Mäder, l’équipe Bahrain-Victorious se retire

En revanche, l’équipe Bahrain-Victorious, dont faisait partie Mäder, « se retirera du Tour de Suisse et ne participera pas à la course de demain », ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

Les organisateurs du Tour de Suisse ont annoncé vendredi soir, quelques heures après la mort du coureur helvète Gino Mäder, que la course irait jusqu’à son terme dimanche.

La direction de la course a précisé que sa décision avait été prise « en concertation avec la famille de Gino Mäder » et « après avoir consulté les équipes et les coureurs ainsi que l’ensemble du staff du Tour de Suisse ».