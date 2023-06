Le Tour de Suisse ira à son terme malgré la mort de Gino Mäder, les équipes Bahrain-Victorious et Tudor Pro Cycling se retirent

En revanche, l’équipe Bahrain-Victorious, dont faisait partie Mäder, « se retirera du Tour de Suisse et ne participera pas à la course de demain », ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

Les organisateurs du Tour de Suisse ont annoncé vendredi soir, quelques heures après la mort du coureur helvète Gino Mäder, que la course irait jusqu’à son terme dimanche.

L’équipe suisse Tudor Pro Cycling a également décidé de se retirer. « Après mûre réflexion et en concertation avec les coureurs et le staff, l’équipe a décidé de ne pas continuer à courir le Tour de Suisse », a expliqué Tudor Pro Cycling samedi sur les réseaux sociaux. « Dans ces circonstances difficiles, nous pensons que c’est la manière humaine de respecter les sentiments de nos coureurs et de rendre hommage à Gino. »