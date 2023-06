C’est la douche froide pour Thomas après avoir reçu un lit d’occasion: «Ça m’a coûté un burn-out de deux mois cette histoire»

Thomas (prénom d’emprunt), vit un véritable enfer depuis plusieurs mois. Comme le rapportent nos confrères de RTL Info, ce Bruxellois a acheté en août un lit d’occasion pour sa fille. Seulement, le meuble était infesté de punaises de lit.

« On a installé le lit et trois semaines après, je me faisais piquer », témoigne ce père de famille qui doit, depuis, vivre dans un appartement infesté par ces insectes. « On a retrouvé plein d’insectes dans les tiroirs du lit qu’on a acheté. Mais ça, on l’a vu après et tout était déjà installé. Il était rempli d’insectes, on les voyait bouger dans les interstices. C’était vraiment répugnant », raconte Thomas.