Tragique drame: un homme de 38 ans meurt noyé après une chute dans un canal avec son véhicule

Dans la nuit de vendredi à samedi, une personne originaire de Deinze est décédée, rapporte le Nieuwsblad. Une voiture roulait sur le bord du canal de Schipdonk, avec un homme de 38 ans comme conducteur.

Selon la police, il aurait heurté une borne et perdu le contrôle du véhicule avant de tomber dans l’eau. Une heure plus tard, un passant a remarqué les feux de la voiture dans le canal et a donné l’alerte, trop tard.