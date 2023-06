De mystérieuses bandes rouges repérées près de La Panne en mer du nord: attention, la baignade est déconseillée, «elles migrent de plus en plus vers le nord»

C’est un phénomène qui se développe et de plus en plus et que vous pourriez observer sur la côte belge. En effet, les autorités françaises mettent en garde les baigneurs contre « deux à trois bandes de prolifération naturelle de microalgues entraînant une coloration rouge », aperçues entre Dunkerque et Bray-Dunes, proche de La Panne.

« Ces algues migrent de plus en plus vers le nord, notamment à cause du réchauffement climatique. On trouve ces micro-algues sur nos côtes car l’eau se réchauffe, mais surtout, la mer s’acidifie. Et le changement climatique est favorable à l’apparition de ce phénomène : il ne suffit pas d’avoir des températures estivales élevées, il faut aussi que le climat hivernal soit suffisamment chaud », explique Philipp Hess, chercheur à l’Ifremer, à Actu.fr.