Festival de Télévision de Monte-Carlo 2023: un tapis rouge et une cérémonie d’ouverture entre anecdotes, confidences, tacles et recommandations séries (vidéo)

Par Lenny Verhelle et Lenny Verhelle et Fiona Gahimbare (D.R.) pour Ciné Télé Revue

Cette année encore, c’est le Prince Albert II de Monaco qui a ouvert la nouvelle édition du Festival de Télévision de Monte-Carlo, lors d’une cérémonie donnée au Forum Grimaldi, face à des invités prestigieux. Pendant cinq jours, l’événement mettra le petit écran à l’honneur, ce qui était le souhait de son fondateur, le prince Rainier III, qui voyait la télévision comme un « lien privilégié entre les hommes ». « Mon père a été l’un des premiers à reconnaître la capacité et le pouvoir incroyables de la télévision pour distraire, informer et éduquer les gens au niveau mondial. En créant le Festival de Télévision de Monte-Carlo en 1961, il a voulu honorer les hommes et les femmes exceptionnels qui ont jeté de véritables ponts culturels entre les pays du monde entier. » a notamment déclaré l’époux de Charlene de Monaco. Marquant le centenaire de l’ancien souverain, cette 62e édition lui rendra d’ailleurs hommage, en retraçant notamment ses plus belles rencontres, et les moments forts qu’il a vécus, aux côtés de la princesse Grace.

Comme chaque année, Ciné Télé Revue était au rendez-vous du festival, qui exhibait encore une fois un tapis rouge bien fréquenté. Côté fiction, on a notamment échangé avec Julia Denunez, révélée dans « Bardot », et éblouie par cette première participation au festival. La jeune femme a ensuite reçu la Nymphe du meilleur espoir, durant la cérémonie. Présent avec toute l’équipe de sa nouvelle série pour Prime Video, « Shelter », Harlan Coben a aussi été honoré durant la cérémonie, recevant le Diplôme Honoraire, pour sa contribution exceptionnelle dans le domaine de la Littérature, des Arts et du Divertissement mondial. Ce prix, inédit au festival, lui a été présenté par le prince Albert, qu’il connaît depuis plusieurs années. L’auteur a en effet raconté une anecdote amusante, revenant sur sa première rencontre avec le souverain durant leurs études, alors qu’il ne savait pas qui il était, et qu’il l’appelait affectueusement Albi. Écoutez plutôt…