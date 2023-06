La Ville et le CPAS de Verviers s’allient pour lancer un plan d’action en cas de fortes chaleurs

La Ville et le CPAS de Verviers, en concertation avec le service PLANU (planification d’urgence), ont mis en place un plan d’action en cas de fortes chaleurs. Il s’adresse à tous et particulièrement aux personnes les plus vulnérables et exposées telles que les seniors, nourrissons, malades chroniques, SDF etc. Les personnes qui le souhaitent peuvent s’inscrire en ligne mais les plus de 75 ans ont tout de même reçu un formulaire qu’il est possible de renvoyer par courrier postal ou mail. En cas de canicule, toutes les personnes inscrites seront contactées de façon régulière par les intervenants sociaux.

Ce Plan « Fortes chaleurs » se décline en 3 phases distinctes :