Quatre jeunes en collocation avaient ouvert la «petite épicerie de la drogue» dans le quartier du Laveu à Liège

Quatre jeunes vivaient, paisiblement, en collocation dans un immeuble du quartier du Laveu à Liège. Tous nés en 2000 et 2001, ils n’étaient pourtant plus aux études et leurs agendas professionnels n’étaient pas des plus remplis non plus. Et pourtant, on ne peut pas parler d’oisiveté totale puisqu’ils avaient ouvert une « petite épicerie de la drogue ».

Un vent favorable avait rapporté aux limiers liégeois qu’un trafic de produits stupéfiants avait pris place dans cet immeuble. Des observations menées récemment avaient permis d’établir que des clients venaient se fournir à l’adresse en drogues diverses et variées.