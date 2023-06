«On lui avait envoyé à l’époque»: Vitaa accusée de plagiat pour son dernier clip (vidéo)

Depuis quelques semaines, Vitaa marque un retour gagnant, avec le déploiement progressif de son nouveau projet, un album intitulé « Charlotte », qui devrait sortir le 6 octobre prochain. Le mois dernier, elle a dévoilé le premier single, qui porte le même titre que ce nouvel opus. Son clip a rapidement connu un gros succès sur Youtube, avec sa mise en scène accrocheuse. En effet, la chanteuse y apparaît maussade, assistant à un enterrement, où sont également présents ses enfants, son époux, mais aussi ses amis Slimane et Amel Bent. Au fur et à mesure de la vidéo, on se rend alors compte qu’il s’agit en fait de son propre enterrement, lorsqu’on la découvre gisant sur un autel, tout de blanc vêtue. « On a eu l’idée tous ensemble de réaliser l’enterrement de Vitaa et la renaissance de Charlotte. Je trouvais ça symbolique de montrer que derrière l’artiste, c’est Charlotte, avec ses failles, ses forces » avait-elle confié à Pure Charts à l’époque.

Lire aussi Vitaa surprend ses fans avec une vidéo choc : la chanteuse simule son enterrement et amorce sa fin de carrière! (vidéo)

Mais selon une autre chanteuse, Vitaa aurait trouvé l’inspiration ailleurs. Dans une vidéo publiée sur Twitter jeudi dernier, une certaine Lou Andréa accuse l’interprète de « VerSus » de plagiat. La jeune femme fait ainsi référence au clip qui accompagne son titre, « Requiem », sorti en décembre 2021, et dans lequel elle met également en scène son propre enterrement. « Encore une petite artiste qui se fait voler par une grande » déplore-t-elle, avant de mettre en cause des « extraits bien précis » et le concept de base. « Hormis le fait que la copie soit déjà problématique, je pense que cette personne-là, et c’est mon plus gros problème, ne se rendra jamais compte de l’impact de cet acte-là. Évidemment ça lui sert bien parce que le démarrage de son clip et les chiffres le montrent bien. L’idée a été super bien accueillie » peut-on l’entendre dire dans la vidéo. L’artiste semble ensuite anticiper les critiques qu’elle pourrait recevoir suite à cette accusation, précisant : « Je sais très bien que cette artiste n’a pas besoin de mon idée pour avoir de très bons chiffres parce qu’elle en a toujours eu avant, mais ce que j’aimerais vous faire comprendre c’est que ce clip-là ce n’est pas seulement un clip, c’est vraiment toute ma philosophie, c’est ce que je suis moi, c’est ma vie. (…) Je me sens vraiment agressée plus que copiée. »