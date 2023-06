Vresse-sur-Semois: armé desa batte de base-ball, il s’en prend à un sexagénaire très fragile qui luidemandait simplement de rouler moins vite

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce vendredi, vers 18h, un habitant âgé de 25 ans et vivant dans la commune de Vresse-sur-Semois s’est énervé sans raison sur un sexagénaire et l’a violenté.

Ce jeune homme est réputé dans le quartier pour rouler souvent à vive allure. « On le décrit comme désagréable et parfois menaçant quand quelqu’un ose lui faire une remarque. Les voisins n’en peuvent plus de son attitude », explique-t-on du côté du parquet de Namur.