Cet Enghiennois a tout quitté pour ouvrir une boucherie dans les Alpes-de-Haute-Provence: «On leur fait découvrir le filet américain!»

Banon, ses champs de lavande, son fromage de chèvre, son millier d’habitants et… depuis un mois, sa boucherie belge à l’accent mouscronnois, enghiennois et athois ! C’est en effet pour ce superbe petit village niché dans les Alpes-de-Haute-Provence que Jean-François Verbeke et sa compagne Régine ont eu un coup de cœur. À 46 ans, et après une longue carrière en boucherie pour monsieur, dont vingt années chez Colruyt, le couple de Wapi a décidé de changer de vie.