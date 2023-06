Remco Evenepoel poursuit le Tour de Suisse: «La famille et l’équipe de Gino voulaient que nous continuions»

Dans une ambiance lourde, le Tour de Suisse a repris samedi avec la septième et avant-dernière étape. Au lendemain du décès du coureur suisse Gino Mäder, le champion du monde Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) expliquait pourquoi ils avaient repris la course : « Nous faisons cela par respect pour la famille et l’équipe de Gino, qui voulaient que nous continuions. » Lire aussi Gino Mäder, une disparition qui laisse le peloton sans voix Ce n’est que tard dans la soirée de vendredi qu’il a été décidé qu’après la sixième étape neutralisée, la course reprendrait pour le dernier week-end du Tour de Suisse. « Nous faisons tout cela pour honorer Gino. Pour honorer le genre de personne qu’il était », a déclaré Evenepoel avant le départ de la septième étape. « Et par respect pour sa famille et son équipe (Bahrain Victorious, ndlr), qui aussi voulaient qu’on continue. C’est pourquoi nous sommes ici. Si sa famille et son équipe avaient décidé d’arrêter cette course, nous aurions tous respecté cela. »

Evenepoel sait aussi que ce sera une étape étrange aujourd’hui. « Je suis prêt à faire du vélo. Mais suis-je prêt à me battre ? C’est une autre question. Ce sera un autre type de course, avec un autre état d’esprit. Cela semblera étrange, pas vraiment normal. Et je ne suis pas prêt pour la bataille des positions en fin de course. C’est pourquoi nous avons également avancé le chronométrage du classement avec les coureurs du classement (18,8 kilomètres avant l’arrivée, ndlr). Cela évitera bien des problèmes. Je pense que tout le monde veut juste que cette course se termine de la manière la plus sûre possible. Seul demain (le dernier contre-la-montre, ndlr) sera une vraie course. »