«Je n’en dirai pas plus, car le metteur en scène est mort»: Isabelle Mergault évoque ce film culte qui a été son «pire cauchemar»

Voilà un twittos qui ne pensait soulever de polémique en commentant la programmation de Gulli ce vendredi 16 juin. En début de soirée, un certain Pierre a mentionné le compte d’Isabelle Mergault, tweetant : « Ce soir sur Gulli ils passent ‘P.R.O.F.S’, on y voit Isabelle Mergault, elle est mignonne. » Une mention bien banale, mais qui a été l’occasion pour la comédienne de faire une confidence inattendue concernant cette comédie sortie en 1985, alors qu’elle n’avait que 27 ans. « Ce film est mon pire cauchemar. Metoo n’existait pas. Dommage. » a-t-elle déclaré dans un tweet qu’elle a ensuite supprimé. Le réalisateur qu’elle mettait en cause sans le nommer, c’est Patrick Schulmann, décédé en 2002, et dont le dernier film était « Comme une bête ».

La sociétaire des « Grosses Têtes » avait, par ailleurs, précisé qu’elle ne s’étalerait pas sur le sujet, expliquant : « Je n’en dirai pas plus, car le metteur en scène est mort. » Mais elle a tout de même tenu à répondre aux interrogations de certains twittos. « Vous ignorez tout du tournage. J’entends ‘profs’ et j’ai juste envie de vomir. (…) Ne me parlez plus de ce film. Vomir. Dépression. » a-t-elle précisé, sans jamais détailler les faits qu’elle dénonçait. La comédienne a également confié qu’elle n’avait jamais vu le film, et estimait qu’il était trop tard pour en parler. Elle a ensuite répondu à certains twittos tenant visiblement à mettre certaines choses aux points, à commencer par la défense de Patrick Bruel, qui tenait le rôle principal de « P.R.O.F.S » : « Bruel impeccable. Ce n’est pas lui qui est en cause. (…) Bruel a toujours été très élégant. » Pour finir, Isabelle Mergault a insisté : « J’ai dit sur c’était un cauchemar. J’ai pas confié ‘d’abominations’. »