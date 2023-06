Encore un acte de vandalisme homophobe, à Verviers cette fois: «Cela aura tenu un mois»

« Un mois jour pour jour. Cela aura tenu un mois » commente Jonathan Bovy administrateur délégué et coordinateur du service social de la Maison Arc en Ciel, dépité. Cela fait juste un mois que les escaliers de la rue de Rome, à Verviers, se sont parés des couleurs de l’arc-en-ciel pour lutter contre les discriminations à l’égard des homosexuels, transexuels et bisexuels. Un mois et voilà déjà qu’un imbécile est passé par là avec de la peinture blanche qu’il a répandue sur toutes les marches. Quelques jours auparavant, c’est la plaque informative qui avait été arrachée du mur et glissée dans le soupirail.

« Acte de vandalisme gratuit ou réel réponse LGBTQIphobes à la présence de quelques marches qui représentent des communautés stigmatisées ? La question est ouverte mais notre avis est tout fait » lâche Jonathan Bovy au nom de la MAC. « Cette œuvre aux couleurs des diversités LGBTQIA+ est le symbole de l’inclusivité de Verviers auprès de toutes les personnes LGBTQIA+. Un symbole positif, coloré et artistique d’une évolution des mentalités pour l’inclusion de tous. Apparemment cette évolution ne convient pas à certaines personnes puisque, à peine un mois après son dévoilement, l’œuvre a déjà été dégradée. »