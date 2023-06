La mort la plus triste: une octogénaire s’effondre et décède devant la tombe de son mari

Lorsque les secours ont retrouvé la vieille dame dans le cimetière de Reims, il n’y avait plus rien à faire. L’octogénaire, âgée de 85 ans, était allongée, inconsciente et ne respirait plus, comme l’explique L’Union.

Terrassée par un malaise, elle est décédée près de la tombe de son mari sur laquelle elle était venue se recueillir. Au fond du cimetière, sans visiteurs aux alentours, personne n’a pu donner l’alerte. C’est finalement le gardien qui a fait la triste découverte en effectuant sa ronde lors de la fermeture des lieux.