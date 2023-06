Moment d’émotion ce samedi, à l’ouverture de la piscine de Malmedy

Plus encore que l’ouverture officielle de la piscine Mon Repos, ce samedi, c’est surtout un hommage à Alain Kehl qui a été rendu à Bévercé (Malmedy).

Alain Kehl était un personnage bien connu à Malmedy. Il a tenu l’Hôtel Saint-Géréon pendant un demi-siècle, s’est investi au sein des pompiers de Malmedy et, chaque année depuis plus de trente ans, une fois la belle saison venue, il gérait le site de la piscine de Bévercé. « La piscine ne sera plus jamais pareille », confiait le bourgmestre au moment de son décès, en mars dernier.