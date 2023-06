Nouvelle frayeur au Tour de Slovénie, au lendemain du décès de Gino Mäder: Filippo Zana fait une lourde chute dans un ravin (vidéos)

Le monde du cyclisme est sous le choc depuis vendredi et le décès de Gino Mäder sur les routes du Tour de Suisse. Alors que la course est presque neutralisée du côté helvète depuis ce tragique événement, d’autres épreuves poursuivent leur rythme habituel. C’est notamment le cas au Tour de Slovénie, où un accident a bien fait craindre à un nouveau drame.

L’étape reine de ce samedi proposait un final en descente, comme ce fut le cas jeudi lors de la chute de Mäder. Filippo Zana jouait pour la victoire au moment où il a manqué un virage et s’est retrouvé à faire un soleil en plein dans un ravin, effrayant au passage un cheval qui passait au bord de la route. L’Italien a néanmoins pu rapidement se relever et remonter sur son vélo, qui avait chuté encore plus bas. Il a finalement franchi la ligne d’arrivé en 2e position et s’est emparé du maillot de leader.