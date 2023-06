«Star Academy»: Anisha Jo, la gagnante de la dernière édition, dévoile le clip de son premier single!

Anisha n’a pas chômé depuis sa victoire, lors de la grande finale de la 10e saison de la « Star Academy ». Comme elle en fait souvent part à ses supporters sur les réseaux sociaux, la jeune femme prépare activement son premier album, qui devrait sortir en octobre prochain. « On avance, on écrit, on compose. Il y a plusieurs titres que j’ai composés et écrits moi-même. » confiait-elle à Téléstar il y a quelques semaines. Un travail intense sur lequel elle vient partiellement de lever le voile, en dévoilant le clip de son premier single, « Tu rayonnes ». « C’est une chanson altruiste et fédératrice qui parle de partage, d’amour, de joie et de ces personnes qui illuminent nos vies et nos cœurs » a-t-elle confié à BFMTV à propos du titre. Concernant ses inspirations, la chanteuse a indiqué : « Il y a des gens qu’on ne voit peut-être pas beaucoup, mais qui nous apportent tellement avec de simples regards, des sourires, des gestes de gratitude et de bienveillance. Et tout ça, c’est ce que représente ’Tu rayonnes’ »

Lire aussi C’est officiel, la Star Academy revient prochainement sur TF1: voici comment participer au casting! (vidéo)