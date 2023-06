Onhaye: un incendie ravage un hangar

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Vendredi soir, les pompiers de la zone de secours Dinaphi ont dû intervenir pour un hangar en feu entre Sommière et Montaigle dans la commune d’Onhaye. « Les circonstances de l’incendie sont inconnues », explique-t-on au sein des pompiers. Du côté du parquet de Namur, on souligne que les flammes pourraient être dues à un phénomène d’autocombustion. « Deux autopompes, dont une du poste de Ciney et l’autre de Dinant, sont intervenues sur place. Deux citernes d’Yvoir et Dinant étaient nécessaires ».