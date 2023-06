«Voilà à quoi le cancer peut ressembler»: Shannen Doherty confie avoir subi une opération du cerveau (vidéo)

En 2020, après des années de rémission, Shannen Doherty annonçait une rechute de son cancer du sein. En janvier dernier, après des années de lutte, l’actrice avait annoncé une terrible nouvelle à sa communauté, sur Instagram : « Mon scanner a montré que j’avais des métastases au niveau du cerveau. » « J’ai la chance d’avoir d’excellents médecins et des techniciens extraordinaires. Mais cette peur, l’agitation, le moment où tout s’est passé… » assurait-elle, expliquant qu’elle allait entamer des séances de radiothérapie. Depuis, elle donne régulièrement des nouvelles de son état, sur les réseaux sociaux, afin de tenir au courant ses fans, mais aussi de sensibiliser sur les différents traitements que peuvent subir les personnes souffrant de cancer.

Ce jeudi 15 juin, l’ex-star de « Beverly Hills » a notamment révélé qu’elle allait subir une opération chirurgicale au cerveau, le lendemain. « J’avais une tumeur à la tête qu’ils voulaient enlever et aussi faire une biopsie. J’essaie vraiment d’être courageuse, mais je suis pétrifiée. (…) J’ai peur de tous les mauvais résultats possibles, je suis inquiète de quitter ma mère et de l’impact que cela aurait sur elle. J’avais peur de sortir de l’opération et de ne plus être moi. Voici à quoi peut ressembler le cancer. » a-t-elle indiqué en légende d’une vidéo. Dans la courte séquence, elle apparaît sur un lit d’hôpital, lors de ce qui semble être une consultation préopératoire, durant laquelle on lui explique comment l’intervention va se dérouler.