Marie-Thérèse doit renoncer à 600 euros… car on la confond avec sa voisine: «Apparemment, ma maman a deux numéros de client»

Alors que certains Belges attendent ou demandent déjà leur deuxième prime énergie, Marie-Thérèse n’a toujours pas de trace de la première aide octroyée par le gouvernement. Cette habitante de Riemst n’a, en effet, jamais vu arriver les 588 euros de la première aide pour ses factures de gaz et d’électricité.

Une erreur administrative a donc probablement mixé les deux contrats, faisant de Marie-Thérèse et Maria une seule et même personne. Et malgré les nombreux contacts de Sabine avec le fournisseur d’énergie ou le SPF Economie, aucune solution n’avait pu être trouvée. « Pourtant, ma maman a droit à cette aide ! »