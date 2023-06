La «place des Arts», nouvelle esplanade sur le site de Bavière, a été inaugurée ce samedi: un nouvel espace de vie à Liège (photos)

Ce samedi a, en effet, été inaugurée la nouvelle « place des Arts » et les nouveaux aménagements qui prennent place au niveau du boulevard de la Constitution et du carrefour avec la rue Ransonnet jusqu’à la Dérivation.

« Dans le cadre du projet de réappropriation et de reconstruction du site de l’ancien hôpital de Bavière, le Collège communal a tenu à dédier un intérêt tout particulier au remodelage complet des espaces publics du site pour y favoriser ainsi le cadre de vie tant des habitants que des usagers », indique la Ville de Liège. Ces espaces s’étendent sur une superficie totale de quelque 20.000 m². Le budget total de ces aménagements est estimé à 6,9 millions d’ € subsidiés à 80 % par le Plan FEDER de la Communauté européenne et par la Région wallonne. »

D’un côté, il y a donc cette nouvelle « place des Arts » qui permettra l’organisation d’événements publics à grande échelle en lien avec les institutions culturelles riveraines (Académie de Musique et Pôle de Développement Culturel « B3 »). « Elle s’étend sur une superficie de 5.800 m² et, telle une agora, offre un large espace de convivialité et de détente. Sur ce site clair et arboré s’inscrit aussi une vaste fontaine à jets de plus de 253 m², qui renforcera encore l’aspect apaisant de l’endroit. Outre les nombreux bancs qui parsèment l’aménagement, celui-ci dispose également de deux bornes à boire, l’une du côté de la rue Ransonnet et l’autre du côté de la plaine de jeux. »