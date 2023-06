La simplicité d’Eden Hazard avant son ultime adieu aux Diables: «Un hamburger et quelques frites feront l’affaire»

Pour marquer le coup de sa retraite internationale, Eden Hazard s’offrira un ultime bain de foule. Au programme : un stade complet (42.000 spectateurs) et coloré de rouge via une pancarte placée sur chaque siège, les décibels de circonstances et un tour d’honneur à bord d’une décapotable customisée en l’honneur du jubilaire. L’absence d’autres jeunes retraités largement centenaires (Witsel, Mignolet, Alderweireld) actuellement en vacances conférera encore plus de relief à l’événement.

Assis aux côtés de leur papa et de leur maman Natacha, les quatre fistons d’Eden graveront assurément dans leur mémoire les images des adieux de celui que le football des temps modernes a déposé en offrande au public belge voici un peu moins de 15 ans. Un génie du ballon rond qui aurait pu revendiquer une présence royale en tribune d’honneur. Mais sa modestie et son détachement légendaires lui feraient sans doute hausser les épaules en souriant à cette perspective de couronner de la sorte l’hommage qui lui sera rendu. À cet égard, et pour cerner un personnage, une anecdote : lors de la mise en place des préparatifs, un haut responsable de la Fédération lui a demandé combien d’invités personnels seraient présents à la table very very VIP qu’on lui dresserait pour l’occasion. Sa réponse a fusé : « Ne faites surtout rien de spécial : un hamburger et quelques frites feront l’affaire », a-t-il souri.