Nouvelles actions devant neuf Delhaize: le personnel mobilisé devant le supermarché d’Aywaille

À 08h00, une vingtaine d’employés du Delhaize d’Enghien a fermé le supermarché et est sortie en guise de protestation, a précisé la Centrale nationale des Employés et des Cadres (CNE). Le piquet a été levé vers 11h00 après la venue d’un huissier.

Une centaine de personnes étaient réunies devant ce dernier samedi matin. Le collectif de soutien à l’initiative de la manifestation a appelé a un boycott à long terme de Delhaize « jusqu’à ce que le conflit social soit résolu en faveur des travailleurs ». Le magasin est toutefois resté ouvert durant toute l’action et aucun client ne s’est vu empêché d’entrer.

« Il est important que le boycott puisse s’inscrire dans la durée et ne perde pas son élan. C’est pourquoi nous avons créé ce collectif de soutien », a déclaré Thomas Engert de l’ACV-CSC. Selon le collectif de soutien, les actions de solidarité menées devant les magasins à Schaerbeek et à Uccle ont été couronnées de succès. « Les Delhaize de Bruxelles ont déjà perdu de nombreux clients. Et ils ne reviendront plus. »

Les « neuf magasins sont plus ou moins touchés. Nous faisons tout pour garantir leur accès et les garder ouverts », a de son côté commenté le porte-parole de l’enseigne, Roel Dekelver, en précisant ue les huissiers envoyés se contentent de « constater les événements ».