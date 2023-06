Voici pourquoi le Brésil va jouer avec un maillot noir pour la toute première fois de son histoire

En effet, l’ailier du Real Madrid a vécu des moments particulièrement compliqués ces derniers mois. Sur les pelouses de Liga, le joueur de 22 ans a été victime à plusieurs reprises d’insultes racistes de la part de supporters adverses. Une situation qui a provoqué une énorme mobilisation dans le monde du ballon rond, et qui a poussé les différents organismes à se pencher sur cette problématique qui ne devrait plus exister à notre époque.

Comme, par exemple, la fédération brésilienne de football. Cette dernière a donc émis l’idée, qui a ensuite été approuvée par la Fifa, de jouer la première période de son match amical avec un maillot noir. Tout un symbole quand on sait que cette rencontre se disputera sur le sol… espagnol (dans le stade de l’Espagnol Barcelone, plus précisément).

« Le football, et la société dans son ensemble, ne supportent plus le racisme », a expliqué Ednaldo Rodrigues, le président de cette fédération. « Nous avons choisi l’Espagne pour ce match en raison d’un problème emblématique. Nous sommes convaincus que ce match face à la Guinée marquera une étape importante dans l’histoire du football mondial. Le fait que le Brésil joue en noir pour la toute première fois, c’est très significatif. Nous avons pris cette décision car nous estimons que cette situation exige des initiatives extrêmes. Les sélections, dont la brésilienne, doivent être de plus en plus connectées aux sujets sensibles qui concernent la société actuelle. »