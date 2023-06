Scène improbable en IndyCar: deux pilotes s’accrochent sur la piste avant d’en venir aux mains (vidéo)

Scène improbable ce samedi lors du Grand Prix Sonisio, huitième manche du championnat des IndyCar Series 2023. Pendant la deuxième séance d’essai libre ce samedi, Will Power et Scott Dixon ont été impliqués dans un incident. En effet, Scott Dixon a laissé passer Romain Grosjean avant de finalement s’accrocher avec Will Power.

Mais après l’accident, les deux pilotes en sont venus aux mains. Will Power semblait très nerveux mais heureusement des stewards ont calmé les deux pilotes.